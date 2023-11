QS: "Ibra al Milan, ma non solo nello spogliatoio"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Ibra al Milan, ma non solo nello spogliatoio". E' ormai sempre più vicino il ritorno in rossonero Zlatan Ibrahimovic, il quale non lavorerà solo a stretto contatto con Stefano Pioli e la squadra a Milanello, ma avrà contatti diretti anche con tutta l'area sportiva del club di via Aldo Rossi.