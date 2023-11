QS: "Il Milan chiede aiuto a Ibra. Contro il PSG vietato fallire"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Il Milan chiede aiuto a Ibra. Contro il PSG vietato fallire". Prosegue il pressing del Diavolo per riportare Zlatan Ibrahimovic in rossonero, stavolta come dirigente. Intanto però c'è da pensare anche al campo e in particolare al match di domani sera a San Siro contro il PSG, sfida decisiva per il percorso europeo del Milan.