QS: "Milan a Brescia con l'effeto Ibra. Paquetà chiede di restare a casa"

L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Milan a Brescia con l'effeto Ibra. Paquetà chiede di restare a casa". I rossoneri, che si sono risollevati dopo il ritorno di Ibra in rossonero, saranno impegnati questa sera sul campo del Brescia e cercheranno la terza vittoria di fila in campionato. Non ci sarà Lucas Paquetà che ha chiesto a Pioli di non convocarlo in quanto non è sereno.