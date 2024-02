QS: "Milan, contro il Napoli c'è Bennacer. Pioli record"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Milan, contro il Napoli c'è Bennacer. Pioli record". Stasera il centrocampista algerino torna titolare contro gli azzurri e farà coppia in mezzo al campo con Yacine Adli (Tijjani Reijnders è squalificato). Per il resto la solita formazione delle ultime settimane: Maignan in porta, Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez in difesa, mentre in avanti, alle spalle di Giroud, agiranno Pulisic, Loftus-Cheek e Leao.

Stasera contro il Napoli, Stefano Pioli taglierà un traguardo personale molto importante: il tecnico milanista raggiungerà infatti Arrigo Sacchi a 220 panchine milaniste.