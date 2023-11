QS: "Pioli, la rivincita. Un nuovo Milan in campo e fuori"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina: "Pioli, la rivincita. Un nuovo Milan in campo e fuori". L'impresa con il PSG, scrive il quotidiano, non è arrivata per caso: il tecnico rossonero ha ritrovato il suo gruppo e si è preso una bella rivincita anche personale viste le tante critiche che gli sono arrivate nelle ultime settimane.