QS: "Un turno di stop per Maignan. Salterà solo la Juventus"

"Un turno di stop per Maignan. Salterà solo la Juventus": titola così questa mattina Tuttosport in merito alla squalifica per una giornata di Mike Maignan dopo l'espulsione rimediata in Genoa-Milan. Il portiere francese, che salterà il match contro la Juventus e tornerà poi titolare in Champions League contro il PSG, è stato fermato per un grave fallo di gioco, dunque niente condotta violenta.