Quagliarella: 11 sfide di fila in gol

Bomber doriano eguaglia record Batistuta della stagione 1994/95

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Fabio Quagliarella come Gabriel Batistuta. Per l'11/a partita consecutiva il bomber doriano è andato oggi in gol in campionato - lo ha fatto trasformando un rigore al 32' pt nel match contro l'Udinese a Marassi - eguagliando il record dell'attaccante argentino che, nella stagione 1994/95 segnò in 11 giornate consecutive (firmando 13 gol) con la maglia della Fiorentina. Ora Quagliarella è arrivato a quota 15 reti nella classifica marcatori, di cui 13 in questa ultima magica striscia.