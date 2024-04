Quagliarella consiglia il Milan: "Il sostituto di Giroud dovrà avere le sue stesse caratteristiche"

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, l'ex attaccante di Sampdoria e Napoli, fra le altre, Fabio Quagliarella ha consigliato al Milan quelle che dovrebbero essere le caratteristiche del prossimo numero 9, considerato il fatto che quasi sicuramente Olivier Giroud saluterà per trasferirsi in MLS ai Los Angeles FC. Queste le dichiarazioni dell'attaccante campano.

"Il sostituto di Giroud? Ci vuole un attaccante con le stesse caratteristiche del francese, deve garantire almeno 15-20 gol in stagione per stare in un club come il Milan".