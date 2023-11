Quagliarella difende gli attaccanti "anziani". Le sue parole dopo i gol decisivi di Giroud e Immobile

Fabio Quagliarella, ex attaccante di Serie A, è stato ospite di Sky Sport 24 e ha voluto rompere il tabù degli attaccanti "anziani", argomento centrale dopo i gol decisivi di Giroud per il Milan e Immobile per la Lazio nella giornata di Champions League. Questo il parere di Quagliarella: "Ora quando arrivi a 30 anni ti considerano già sulla via del tramonto. Invece no. Tanti giocatori dopo i 30 anni acquisiscono anche una maturità diversa: sai correre meglio, usi di più la testa e nei momenti non facili ti isoli e lasci perdere le critiche che sai che fanno parte del gioco".