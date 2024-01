Quagliarella su Conte: "Sempre a 3 dietro? Alla Juve iniziammo a 4. Lui un fuoriclasse, chi arriva dopo..."

Fabio Quagliarella, ospite ieri sera a Calciomercato - L'Originale, è stato coinvolto nei pareri su Antonio Conte, allenatore al centro delle chiacchiere che potrebbe essere in orbita Milan per la prossima stagione. Ecco le parole di Quagliarella, che è stato allenato da Conte alla Juventus: "La difesa a tre non è un limite di Conte, alle Juve iniziammo a quattro dietro, poi a una settimana dall'inizio del campionato passò a tre perché aveva capito che potevamo fare meglio così. Per me lui è un fuoriclasse, e chi arriva dopo di lui trova un lavoro già ben avviato".

Antonio Conte è senza squadra dalla scorsa stagione, quando si è lasciato non senza polemiche con il Tottenham, dopo essere stato eliminato, tra le altre cose, proprio dal Milan agli ottavi di Champions League. L'allenatore ha preferito tornare in Italia per stare vicino alla famiglia, quindi è facile pensare che possa essere interessato a una sistemazione proprio nel Bel Paese.