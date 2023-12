Qual è il ruolo di Daniel Maldini? Andreazzoli risponde: "Mi faccio anche io questa domanda"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha parlato anche del ruolo di Daniel Maldini, attaccante in prestito dal Milan.

Queste le sue dichiarazioni: "Questa è una domanda che mi faccio anche io, l'idea ce l'ho ma dobbiamo verificarla e non abbiamo molto tempo. Gli esperimenti rimangono problematici da fare, è sicuramente un calciatore offensivo che ha qualità fisiche oltre che tecniche. Non lo so, magari fra un po' saprò rispondere".