Qual è il vostro difetto? Pioli: "Non abbiamo avuto continuità, siamo discontinui anche all'interno della partita"

Milan-Sassuolo, sfida valida per la diciottesima giornata di campionato e in programma domani alle 18:00 allo stadio San Siro in Milano, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su Sky Sport, DAZN e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Serie A, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

Qual è il vostro difetto?

"Il nostro difetto è che non abbiamo avuto continuità. I nuovi sono giocatori forti, poi è normale che ci vuole del tempo ad adattarsi al campionato italiano. Non è il campionato più bello, ma è certamente il più complicato a livello tattico e di pressioni. La nostra difficoltà è che siamo discontinui anche all'interno della stessa partita. Siamo concentrati per risolvere questa difficoltà".