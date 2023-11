Qual è la posizione preferita di Musah? La risposta del centrocampista

Yunus Musah è stato intervistato in esclusiva da SportMediaset. Il centrocampista americano ha parlato anche del suo ruolo in campo, evidenziando quale è la sua posizione preferita tra le tante in cui può essere schierato: "È sempre stata una mia caratteristica giocare in tante posizioni, per le capacità che ho. Provo a farlo nel miglior modo possibile: se il mister me lo chiede cerco di fare il mio meglio e aiutare la squadra. Posizione preferita? Penso di essere meglio a centrocampo come mezzala, quando posso fare delle corse sulla destra. Quel ruolo mi piace tanto"