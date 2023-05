Qual è lo stadio in cui è più difficile giocare? Scalvini: "San Siro, l'Olimpico... Non è facile non sentire il pubblico"

MilanNews.it

Nel corso dell'intervista a TMW, Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, si è così espresso su quale sia lo stadio più difficile in cui giocare: "L’Olimpico, San Siro… Sono stadi dove non è facile non sentire il pubblico. Devi essere bravo a isolarti dalle emozioni che possono nascere in te, in particolare per un ragazzo come me che gioca per la prima volta in quegli stadi. Magari lì senti un po’ di più la pressione, ma quando inizia la partita poi devi essere focalizzato sul campo”.