Qual. Euro 2024 - Ucraina-Inghilterra 1-1, Tomori rimane in panchina

vedi letture

Nella sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024 tra Ucraina ed Inghilterra, terminata 1-1, Tomori non ha trovato nessun minuto di gioco.

Southgate, che inizialmente ha schierato come coppia centrale Maguire-Guehi, non ha utilizzato il difensore rossonero, rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti di gioco.