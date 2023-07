Quale ruolo in campo? La risposta di Christian: "Mi trovo bene in diverse posizioni"

MilanNews.it

Christian Pulisic nell'intervista ai microfoni di Milan Tv ha parlato di quello che è il suo ruolo preferito in campo: "Mi trovo bene in diverse posizioni, specialmente nella metà campo offensiva. Ho giocato tanto come numero 10, come ala destra e sinistra: mi piace creare occasioni e aiutare la squadra a segnare gol con assist e gol. Fare assist e gol è sicuramente la cosa che mi piace di più fare, aprendo il gioco con i dribbling o con movimenti a tagliare la difesa. Credo di poter mostrare tante qualità in queste posizioni"