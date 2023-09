Quali 4 derby persi? Perché il Milan non ci penserà: è un'altra storia a prescindere. La probabile formazione

vedi letture

Tre giornate di campionato e tre vittorie per l'Inter, tre giornate di campionato e tre vittorie per il Milan, nove punti per entrambe e primo posto in classifica per entrambe, il tutto condito da 8 gol segnati a testa e da, rispettivamente, zero e due reti subite, E ora il derby che, senza dubbio, modificherà questa tendenza meneghina bloccando entrambe le contendenti in caso di pareggio o fermando/lanciando una delle due. È, di fatto, tutto nuovo. Ergo, non contano più i quattro derby persi malamente dal Milan nel 2023 e non conta più lo Scudetto vinto dai rossoneri ai danni dell'Inter ormai due anni fa. È una storia nuova.

È una storia nuova e Stefano Pioli, in conferenza stampa, lo ha ribadito più volte: "Non mi interessa niente degli ultimi derby, ma mi interessa solo quello attuale. Altrimenti potremmo dire dello Scudetto vinto e non vinto dall'Inter. Conta solo mettere in campo le soluzioni per fare il nostro gioco. Non ho guardato i derby del passato, ma solo le nostre prime tre gare e quelle dell'Inter. Sono sicuro che nessuno dei miei giocatori sta pensando al derby dell'anno scorso. Credo che questa sia la mentalità giusta. L'abbiamo preparata bene, sappiamo cosa vogliamo fare". Di quali quattro derby persi si parla, dunque? Alt, quelli ci sono e rimarranno nella storia della rivalità, ma stasera il campo dirà qualcosa di nuovo (non per forza qualcosa di diverso eh), considerando anche e soprattutto che il Milan ha molto in sé di nuovo. E anzi: c'è proprio in queste novità il segreto di Pioli nel non guardare ai derby del passato ma a pensare solo a quello presente: "Ho visto - ha rivelato Pioli - molta attenzione e molta serenità, soprattutto nei nuovi. Non so se perché non sanno fino in fondo cosa li attende domani, ma mi piace... Una volta che domani arrivi a San Siro non c'è bisogno di tanto per capire l'importanza della partita".In campo ci saranno diversi giocatori che l'anno scorso hanno perso malamente tutti i derby contro l'Inter, ma anche per loro vale il discorso di uno spirito rinnovato: i nuovi hanno portato entusiasmo, hanno portato slancio e entusiasmo ed è come se sia cominciato un nuovo capitolo. Ciò che è successo prima è storia, ma non scenderà in campo stasera. Ecco, dunque, la formazione che Stefano Pioli schiererà: 4-3-3 confermato con Maignan in porta, Calabria, Kjaer (al posto dello squalificato Tomori e dell'infortunato Kalulu), Thiaw e Theo Hernandez in difesa, Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders a centrocampo con il tridente Pulisic-Giroud-Leao davanti.