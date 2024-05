Quali dovranno essere i compiti di Fonseca? I consigli di Sacchi

Ora che il ciclo di Stefano Pioli è giunto al termine, suggellato dagli emozionanti saluti del popolo di San Siro nella serata di ieri, il Milan guarda al futuro e lo fa con gli occhi di Paulo Fonseca che sembra essere rimasto l'unico candidato in corsa per il ruolo di nuovo tecnico rossonero. Una scelta che, se dovesse essere confermata, farebbe storcere il naso a parecchi tifosi non convinti che il portoghese possa essere la giusta scelta a lungo termine e per tornare a vincere. Sulla Gazzetta dello Sport ha espresso il suo parere in merito anche Arrigo Sacchi.

Le parole di Arrigo Sacchi su quali dovranno essere i primi compiti di Fonseca: "Inanzitutto deve conoscere bene i giocatori che dovrà allenare. Deve scegliere chi è adatto al suo Milan e chi no. E poi deve dare indicazioni chiare sul mercato. In base al gioco che intende sviluppare tocca a lui decidere gli interpreti. Altrimenti, se gli comprano giocatori che non sono adatti e poi le cose vanno male, paga lui, e questo non sarebbe giusto. Mi auguro che riesca a interpretare il calcio in chiave moderna, che sia coraggioso e che infonda questo coraggio ai suoi ragazzi, che sia uno stratega e non un tattico, che abbia desiderio di dominare l'avversario"