Qualificazioni Coppa d'Africa, Chukwueze titolare con la Nigeria contro il Benin

Alle 18.00 scende in campo la Nigeria contro il Benin in un match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Tra i titolari delle aquile verdi c'è anche il rossonero Samuel Chukwueze. Questa la formazione: Nwabali, Ekong, Ajayi, Bassey, Aina, Onyemaechi, Ndidi, Iwobi, Chukwueze, Lookman, Boniface.