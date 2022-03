Qualificazioni Europei Under 19, Italia-Germania 2-2: in gol il rossonero Nasti

Fonte: figc.it

Una partita che ha onorato la migliore tradizione di un match che ha scritto una delle più belle pagine del calcio mondiale. Ad Helsinki, Italia e Germania, nel match di apertura della seconda fase di qualificazione dell’Europeo Under 19, gli Azzurrini, nonostante avessero creato in precedenza le migliori occasioni per andare in rete, vanno in immeritatamente in svantaggio al 29’ grazie ad una rete realizzata dal gigante del Francoforte, Igor Matanovic. Con questo risultato si va al riposo e all'inizio della ripresa i tedeschi continuano il loro pressing sulla trequarti italiana. I lanci di Scalvini e Coppola raggiungono con precisione il reparto avanzato dell'Italia che ribalta la gara con un rapido uno-due: prima Nasti al 78’ e Gnonto 5’ dopo regalano l’illusione della vittoria, spenta da Rhein all’88’ su calcio da fermo: “ Alla fine dispiace un poco di aver preso il gol del pareggio alla fine e su calcio da fermo – dichiara amareggiato al termine della gara Nunziata – però la squadra ha fatto una grande partita e penso avremmo meritato la vittoria. Al di là di questo, ci sono altre due gare e bisognerà giocarle allo stesso modo”.

La partita. Nunziata schiera il 4-3-1-2 con Desplanches in porta, la linea difensiva formata da Mulazzi, Coppola, Scalvini e Turricchia; vertice basso Faticanti, mezzali Fabbian a destra e Giovane a sinistra; vertice alto Miretti con le due punte Gnonto a destra e Ambrosino a sinistra. La iniziale fase di studio viene interrotta da Ambrosino che su calcio d’angolo, raccoglie un rinvio corto e spara a pochi metri dal portiere: il suo tiro è potente ma centrale. 4’ dopo è Gnonto che di testa, a distanza ravvicinata, impegna Urbig. Al 28’ arriva la doccia fredda col vantaggio tedesco: Igor Matanovic, entra in area da destra, supera Coppola e incrocia di sinistro sul secondo palo. Gli Azzurrini non si scoraggiano: al 32’ Coppola svetta in area su angolo di Miretti ma la palla è alta sulla traversa. Ancora Ambrosino, dopo una ripartenza al 32’, va al tu per tu con Urbig, il suo tiro è di poco fuori. L’Italia conclude la prima frazione sempre in avanti ma i suoi attacchi sono infruttuosi.

Nella ripresa, la Germania si fa più arrembante e letale nelle ripartenze, trascinata dai due talenti del Bayern Monaco, Armindo Sieb il capitano Torben Rhein e dal solito Igor Matanovic, riuscendo ad attaccare in soprannumero. L’Italia si difende con le unghie e con i denti e riorganizza il suo gioco. Nunziata ridà benzina con le sostituzioni ed è il subentrato Nasti a pareggiare le sorti del match: da un lancio scaturito da una punizione battuta da Miretti, l’attaccante del Milan porta la palla fino dentro l’area e il suo destro è imparabile. Ma non basta: appena due minuti e Gnonto fa il suo capolavoro: all’80’Mulazzi imbecca l’attaccante del Zurigo che, al limite dell’area piccola, stoppa, si gira e indirizza la palla nell’angolo basso destro. E’ il vantaggio Azzurro. La partita rimane aperta, i tedeschi non ci stanno e all’88’, su calcio da fermo calciato magistralmente da Rhein, acciuffano il pareggio. L’ultima occasione è ancora per gli Azzurrini: all’89’Baldanzi mette Nasti davanti al portiere che però riesce a bloccare il suo tiro. 5’ di recupero e la partita finisce qui, con un po’ di rammarico ma con la consapevolezza di aver iniziato questa seconda fase di qualificazione europea nel migliore dei modi.

I padroni di casa della Finlandia saranno i prossimi avversari dell’Italia: sabato alle 15, sempre ad Helsinki, in diretta streaming sul sito della FIGC.

Questo il tabellino di Italia-Germania 2-2:

Marcatori: Matanovic 29’, Nasti 78’, Gnonto 83’, Rhein 88’

Italia. Deslanches; Mulazzi, Coppola, Scalvini, Turicchia (Zanotti 71’); Fabbian, Faticanti, Giovane (C) (Baldanzi 78’); Gnonto (Ghilardi 87’), Miretti, Ambrosino (Nasti 71’). All. Nunziata. A disp. Zacchi, , Terracciano, Fontanarosa, Fazzini.

Germania. Urbig; Jessen (Gedik 87’), Gechter, Arrei-Mbi, Rothe; Castrop, Rhein (C); Kade (Hoppe 87’); Sieb (Bobzien 87’), Amyn (Wagner 59’); Matanovic. All. Wolf. A disp. Ernst, Lelle, Bruckner, Riedel, Semic.

Arbitro. Godinho (POR). Assistenti, Soares Vaz Freire (POR) e Jantunen (FIN); Quarto Uomo, Reitala (FIN).

Ammoniti. Gechter 27’, Amyn 48’, Scalvini 52’, Giovane 57’, Hoppe 88’, Matanovic 90’, Nasti 90’,