Qualificazioni Europeo U21, l’Italia crolla in Svezia: 3-0 per gli scandinavi

Brutta sconfitta per l’Italia Under 21 nella corsa per la qualificazione all’Europeo di categoria. La squadra di Paolo Nicolato è infatti uscita sconfitta dalla sfida contro la Svezia in trasferta: un 3-0 firmato da Almqvist (doppietta) ed Henriksson che complica il cammino degli azzurrini che ora si trovano a -3 dall’Irlanda capolista, che ha una gara in più, e deve guardarsi le spalle dall’Islanda che ora dista appena un punto. Si tratta della prima sconfitta per la squadra azzurra in questo cammino.

Svezia-Italia 3-0 (12°, 29° Almqvist, 51° Henriksson)

La classifica: Irlanda 16 (7 gare giocate), Italia 13 (6), Islanda 12 (6), Svezia 9 (6), Armenia (7) 3, Lussemburgo (6) 3