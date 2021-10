Qualificazioni Mondiali, ingresso gratuito per Italia-Croazia

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - La Nazionale Femminile si appresta ad affrontare il suo terzo impegno nelle qualificazioni alla FIFA Women's World Cup 2023. Venerdì 22 ottobre, alle ore 17.30, le Azzurre sfideranno la Croazia allo stadio 'Teofilo Patini' di Castel di Sangro. L'ingresso per assistere alla gara è gratuito, previa presentazione di un titolo di accesso. È possibile scaricare il proprio titolo di accesso collegandosi ai siti www.figc.it o www.vivaticket.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto dei regolamenti vigenti sia in materia di biglietteria sia in materia di misure di contenimento della pandemia. Ciascun utente potrà fare richiesta fino ad un massimo di 4 biglietti; i diversamente abili potranno fare richiesta di accredito collegandosi al sito www.vivaticket.it. Come previsto dal decreto legge n. 105 dal 23 luglio 2021, l'accesso agli eventi sportivi è consentito, per i maggiori di 12 anni, solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass). (ANSA).