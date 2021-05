Qualità e quantità, nessuno come Kessie fra i giocatori di movimento

Contro l’Atalanta mister Pioli non rinuncerà all’intoccabile Kessie, il più continuo fra i giocatori di movimento della rosa rossonera (36 presenze in questa Serie A, come Donnarumma, e 3140 minuti giocati). Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ivoriano, che tornerà a confrontarsi con il club che lo ha lanciato, ha una voglia fortissima di conquistare quello che gli manca, ovvero una vetrina europea come la Champions League. Kessie è un insostituibile di questo Milan.