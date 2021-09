Quando Augello disse: "Ho sempre vissuto nel mito di Maldini, sono milanista anche adesso"

Tommaso Augello, terzino destro della Sampdoria, con la sua rete segnata nel match contro l'Inter ha regalato un punto pesantissimo alla propria squadra, uscita da Marassi con un ottimo 2-2 contro i nerazzurri. Il difensore avrà certamente gioito ulteriormente per aver segnato una rete alla formazione di Inzaghi, dato che non ha mai nascosto la sua fede calcistica per il Milan. In un'intervista rilasciata mesi fa a Tuttosport ha infatti dichiarato: "Se è vero che da ragazzo ero tifoso del Milan? Sono milanista anche adesso. Ho sempre vissuto nel mito di Maldini ma anche di Nesta e di tanti altri campioni. Penso a Kakà o Sheva, non è il caso di ricordarli tutti. Ora sto rivedendo un Milan forte, anche in termini societari. Ci sono giovani importanti. Stanno lavorando per tornare ad alti livelli. Giocare al Meazza? Non lo avrei mai immaginato. Non ci ho mai nemmeno pensato. Sarà bello essere lì. Peccato solo per l'assenza del pubblico. Tanti miei amici di Milano sarebbero venuti a vedermi, magari anche tifandomi contro"