Quando e contro chi sarà la prossima amichevole del Milan negli USA

vedi letture

Dopo l'amichevole contro la Juventus del 27 luglio, il Milan tornerà in campo, nel Nevada, il 2 agosto alle ore 5:00 italiane, per l'amichevole contro il Barcellona, reduce dalla sconfitta per 5-3 contro l'Arsenal nella prima amichevole giocata in terra americana.