Quando gioca la Svizzera di Okafor: primo impegno questa sera

vedi letture

Ultima sosta per le nazionali dell'anno solare 2023. C'è un giocatore rossonero che in questa pausa giocherà non due ma ben tre partite: si tratta di Noah Okafor che, con la Svizzera, dovrà recuperare l'impegno con Israele rimandato un mese fa a causa del conflitto. La gara sarà questa sera, ore 20.45, e si giocherà in campo neutro, in Ungheria. Tutti gli impegni dei prossimi giorni dell'attaccante svizzero:

Israele-Svizzera: mercoledì 15 novembre ore 20.45, Felcsut (Ungheria) - Qualificazioni Euro 2024

Svizzera-Kosovo: sabato 18 novembre ore 20.45, Basilea - Qualificazioni Euro 2024

Romania-Svizzera: martedì 21 novembre ore 20.45 a Bucarest - Qualificazioni Euro 2024