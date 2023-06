Quando il Milan compra dal Chelsea: i precedenti di mercato

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Non è la prima volta che l'asse Milano-Londra si scalda coinvolgendo Milan e Chelsea. In ordine cronologico gli affari Loftus-Cheek (che ha firmato) e Pulisic (per il quale si sta trattando) sono solo gli ultimi di una serie abbastanza lunga. Transfermarkt.it ha racchiuso in una grafica tutti i giocatori che hanno percorso la tratta Londra-Milano.

Tra i più importanti ricordiamo Fikayo Tomori e Olivier Giroud, arrivati in rossonero rispettivamente nel gennaio e luglio 2021. Senza dimeticare Bakayoko, van Ginkel, Essien e Pasalic, per restare in tema centrocampisti. Altri attaccanti che hanno compiuto la tratta sono Fernando Torres, Hernan Crespo e anche Andiy Shevchenko, di ritorno al Milan nel 2008.