Quando riapriranno gli stadi al pubblico? Prime indiscrezioni: a gennaio 2021

Quando gli stadi riapriranno al pubblico? Al momento, non è questo un tema al vaglio del Governo, né del Ministero dello Sport, concentrato in queste ore sulla ripresa degli allenamenti per atleti e non e sulla ripresa, in un secondo momento, dell'attività agonistica. Quando il calcio e gli altri sport ripartiranno, lo faranno certamente a porte chiuse: all'interno solo le persone necessarie per lo svolgimento delle partite. E il pubblico? Secondo le prime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, il pubblico sarà di nuovo sugli spalti solo dal prossimo gennaio. Si seguiranno - si legge - le stesse misure che verranno adottate per i teatri.