Quando si rivedrà Zhang? Marotta: "Sono situazioni a cui non so dare una risposta"

All’Estadio Metropolitano di Madrid l'Atletico e l'Inter si sono giocati l'accesso ai quarti di finale di Champions League. Nel pre partita, però, l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha avuto modo di parlare a Sky Sport anche dei temi extra campo: "Quando rivedremo Zhang esultare in tribuna? Sono situazioni a cui non so dare una risposta, spero prestissimo. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto per tutti noi".

L'agente di Lautaro Martinez oggi ha fatto visita nel ritiro dell'Inter: a che punto è il rinnovo? "C'è la volontà di entrambe le parti di continuare il rapporto esistente (attualmente in scadenza nel 2026, ndr) e questo è di buon auspicio per il futuro. Lautaro è amato dai tifosi, è il nostro capitano, lui ama stare nell'Inter, credo - come ho sempre detto - che non ci saranno problemi, se non quelli di dare priorità ai traguardi imminenti che ci aspettano. Serve solo affrontare le questioni con la giusta calma".