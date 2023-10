Quantità e qualità: tutti i numeri di Loftus-Cheek nelle prime 8 partite di campionato

vedi letture

Tempo di bilanci in casa Milan: ecco i numeri del neo acquisto inglese Ruben Loftus-Cheek, tra le rivelazioni del centrocampo, purtroppo attualmente infortunato ma in fase di recupero. Il numero 8 del Milan ha disputato 7 partite, di cui 6 dall'inizio, con una media di 62 minuti a gara. Ha segnato un gol e fornito un assist. Loftus-Cheek ha una percentuale di passaggi riusciti pari all' 82%, con una grande chance create e una media di 0.7 passaggi chiave a partita. Buono anche il dato sui pallone recuperati: 3 in ogni sfida.