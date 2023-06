Quanto hanno speso le big di A per ogni punto conquistato? L'indagine del Corriere

MilanNews.it

L'inserto economico del Corriere della Sera ha proposto questa mattina un'analisi sui bilanci delle prime 8 squadre classificate in Serie A nel corso della stagione appena terminata. In particolare l'analisi, condotta con le fonti di Calcio & Finanza, prende in esame i dati sui bilanci della passata stagione e la documentazione ufficiale trasmessa dai club in divenire nell'ultimo anno, ha stilato la classifica del rapporto spesa-punti in classifica. Il rendiconto peggiore lo presenta la Juve con una spesa di 4.6 milioni ogni punto. Il Milan fa meglio dei bianconeri (e anche dell'Inter, di almeno un milione) ed è la quarta squadra con un punto ogni 1.9 milioni spesi. Questa la graduatoria completa:

Juventus, 4.6 milioni ogni punto

Inter, 2.9 milioni ogni punto

Roma, 2.3 milioni ogni punto

Milan, 1.9 milioni ogni punto

Fiorentina, 1.68 milioni ogni punto

Napoli, 1.61 milioni ogni punto

Atalanta, 1.5 milioni ogni punto

Lazio, 1.3 milioni ogni punto