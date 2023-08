Quanto mancheranno Maldini e Ibra? Cosa ne pensa Di Gennaro

Antonio Di Gennaro, ex calciatore di Serie A e per un breve periodo vice allenatore del Milan, è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport in merito alle vicende rossonere. Questo il suo giudizio su quanto mancheranno Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic al club rossonero: "A volte può bastare uno sguardo, una parola, un semplice consiglio per capire cosa fare, per imparare qualcosa di nuovo. Lo dico sempre: i giocatori simbolo sono fondamentali. Poi a volte possono oscurare i padroni o qualcuno che non vuole queste figure perché possono, secondo loro, andare a sminuire gli altri. Ma non è così: sono un valore aggiunto"