Quanto pesa l'assenza di Maignan? Dossena: "Tanto, al di là delle parate"

© foto di www.imagephotoagency.it

Beppe Dossena, ex calciatore del Torino, è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport per presentare la sfida di stasera tra il Milan e i granata. Questo il suo pensiero su quanto influisce l'assenza di Mike Maignan: "Tanto: al di là delle parate, spesso decisive e importanti, è un portiere che trasmette sicurezza. Il suo recupero sarà dirimente per le sorti della squadra di Pioli".