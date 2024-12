Quanto starà fuori Pulisic: in Serie A salta almeno tre partite. E la Supercoppa è a rischio

vedi letture

E' arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto questa mattina Christian Pulisic dopo l'infortunio rimediato venerdì durante Atalanta-Milan: la risonanza magnetica ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Un nuovo esame verrà effettuato fra una settimana.

Una brutta tegola per il Milan la lesione di Pulisic. Fonseca perderà l'attaccante americano per alcune partite. L'obiettivo (e la speranza) è di riaverlo a disposizione per la Supercoppa italiana che si giocherà in Arabia Saudita ad inizio gennaio (la semifinale contro la Juventus è in programma il 3 gennaio, l'eventuale finale invece il 6 gennaio contro una tra Inter e Atalanta). Salterà sicuramente le gare contro Genoa, Verona e, con buonissima probabilità, anche la Roma il prossimo 29 dicembre.