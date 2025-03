Quanto tempo ci metterà il Milan a prendere il nuovo direttore sportivo

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, si é così espresso a Sky Sport facendo il punto sul Milan e sulle scelte del direttore sportivo, della società e dell’allenatore: "Furlani ha incontrato nei giorni scorsi Paratici e Tare. Non c’è una scelta già definita. Si continuerà a vagliare pro e contro dei vari candidati: si andrà ancora un po’ per le lunghe. Penso a dopo Pasqua. Se la scelta fosse già definita, il nuovo dirigente sarebbe a lavoro, ma nessuna ha avuto la garanzia di un accordo. Ognuno ha proposto il suo progetto, la sua idea di calcio. Tare ha lavorato in un ambiente con un budget inferiore rispetto alla Juventus, che poteva prendere Cristiano Ronaldo, e al Tottenham: sono profili diversi, tutti e due grandi professionisti che potrebbero dare al Milan ciò che serve. L’allenatore va scelto dopo il direttore sportivo: se scegli l’allenatore e dopo il direttore sportivo si parte male".

LE ULTIME SUL DS DEL MILAN

Rientrato dalla settimana a Dubai, il Ceo Giorgio Furlani si è subito immerso nel casting per il nuovo direttore sportivo del Milan. Il dirigente rossonero non ha perso tempo ed ha incontrato negli scorsi giorni uno dei candidati principali a questa prestigiosa poltrona, Fabio Paratici, che dal canto suo starebbe studiando la soluzione migliore per non lasciarsi male con il patron del Tottenham Daniel Levy, figura che gli è stata particolarmente vicino nel corso di questa squalifica (che scadrà in estate).

Il colloquio andato in scena tra i Furlani e Paratici, comunque, non ha portato ancora a nessun accordo definitivo. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan ha intenzione di prendersi altro tempo dopo l'incontro con l'ex dirigente di Juventus e Tottenham. Il tutto perché Giorgio Furlani andrà avanti nei contatti con gli altri candidati al ruolo di direttore sportivo, come Igli Tare e Tony D'Amico ad esempio, anche se Paratici resta il favorito.

Quella che sembrava una decisione da prendere entro fine mese, dunque, slitterà ancora di qualche settimana.