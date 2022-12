Quarta stagione rossonera di Krunic: i suoi numeri con il Milan

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rade Krunic è arrivato al Milan nell'estate 2019 e attualmente sta vivendo la sua quarta stagione come giocatore rossonero. Negli anni si è ritagliato con l'impegno il ruolo di jolly ed è uno dei calciatori a cui Pioli ricorre con più costanza in caso di necessità. In tre stagioni e mezzo Krunic ha collezionato con il Milan, in tutte le competizioni giocate, 104 presenze, 3 gol e 6 assist.