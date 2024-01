Quattro gol e passaggio del turno: le statistiche e i numeri di Milan-Cagliari

Il Milan trova la sua prima vittoria nel nuovo anno e lo fa segnando quattro reti al Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia. Ottima prova da parte dei rossoneri, bravi ad indirizzare la partita dalla propria parte già nel primo tempo con la doppietta di Luka Jovic, uno dei migliori in campo quest'oggi. Supremazia del Milan nei numeri e statistiche: 14 tiri totali contro gli 8 dei sardi, con 7 conclusioni nello specchio della porta ( e 4 gol). Anche nel possesso palla il Milan domina e gestisce con 62% a 38%. E' stata una partita sostanzialmente corretta, ma non sono mancati i falli: 10 per i rossoneri e 15 per il Cagliari. Anche nei corner il Milan è davanti: 5 contro i 4 dei rossobù. Calci piazzati che però sono stati nulli senza aver recato pericoli alla porta di Radunovic.

Vince bene il Milan di Pioli, che adesso potrà tornare a pensare all'importante gara di Empoli in programma domenica alle 12.30.