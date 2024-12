Quella di questa sera sarà la 200^ partita della storia tra Milan e Roma

Archiviate le feste natalizie, il Milan questa sera tornerà in campo a San Siro contro la Roma in occasione della sfida valida per la 18esima giornata della Serie A Enlive. La formazione dell'ex di turno, Paulo Fonseca, non si può permettere ulteriori passi falsi, neanche contro una squadra di livello come quella giallorossa, soprattutto se vuole iniziare la scalata verso quantomeno il quarto porto in classifica, che significa Champions League.

La sfida di San Siro sarà importante, anzi, storica, visto e considerato che sarà la 200esima nella storia tra Milan e Roma stando ai colleghi di magliarossonera.it. Il bilancio totale sorride per il momento a favore della formazione rossonera, che nei 199 precedenti è riuscita ad imporsi 85, perdendo in 53 occasioni e pareggiando in 61.