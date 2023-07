Quella volta che Chukwueze e Osimhen vinsero il Mondiale under 17 con la Nigeria

Samuel Chukwueze è un nuovo giocatore del Milan. Nelle sue prime parole ufficiali da giocatore rossonero, pronunciate a Milan Tv, il nigeriano ha parlato del suo amico e connazionale Victor Osimhen, attaccante del Napoli, che ha giocato un ruolo fondamentale nel trasferimento di Samuel in Italia e in rossonero. La loro è un'amicizia sincera e profonda che affonda le sue radici già dai tempi delle selezioni giovanili. Insieme, nel 2015, in Cile, guidarono la Nigeria alla vittoria del Mondiale under 17: 10 gol per il napoletano (e pallone d'argento), 3 gol per il neo rossonero.