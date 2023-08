Quella volta in cui Bologna-Milan fu lo show di David Beckham

Bologna-Milan è la partita che inaugurerà la nostra Serie A 2023/24. Siamo pronti, il campionato parte da qui e si riprende a fare sul serio dopo un'estate che ha portato molti cambiamenti nella rosa rossonera. Scendiamo in campo al Dall'Ara, stadio in cui siamo imbattuti da oltre 21 anni (10 marzo 2002). A poche ore dal calcio d'inizio, abbiamo scelto di ripercorrere il Bologna-Milan di David Beckham, datato 25 gennaio 2009. Una partita che i rossoneri vinsero 4-1 e in cui l'inglese fu assoluto protagonista.

La prima parentesi di Beckham in rossonero è iniziata da poche settimane, quella di Bologna è la terza presenza con la maglia del Milan per David, in prestito dai Los Angeles Galaxy per sei mesi. L'esordio era avvenuto due settimane prima all'Olimpico contro la Roma (2-2), poi la vittoria casalinga sulla Fiorentina ed eccoci al Dall'Ara, per la 20ª giornata della Serie A 2008/09. Il Milan ha appena incassato la permanenza di Kaká dopo il rifiuto al trasferimento al Manchester City e scende in campo con l'obiettivo di restare in scia a Inter e Juventus in classifica. Nel 4-3-2-1 di Carlo Ancelotti, Beckham si schiera da mezzala sinistra, a completare il trio di centrocampo con Pirlo e Ambrosini. Il vantaggio iniziale è del Bologna con il rigore di Di Vaio ma il Milan ci mette poco a reindirizzarla sui suoi binari, grazia al pareggio di Seedorf e alla doppietta del ritrovato Kaká, prima su rigore per il 2-1 e poi su assist di Pato per il 3-1.

Forte del doppio vantaggio, la squadra rossonera controlla la gara e nel finale colpisce ancora, proprio con Beckham. Seedorf danza al limite dell'area e sceglie di premiare la sovrapposizione di David, che da posizione defilata calcia improvvisamente e trova il gol sotto l'incrocio dei pali: alla terza presenza, arriva la prima rete rossonera del nazionale inglese. Un ambientamento lampo, un feeling con la squadra e con i colori che si è acceso subito. "Giocare per il Milan è speciale, segnare anche. Mi sto godendo questa esperienza, sono in uno dei club più importanti del mondo", dichiarerà ai microfoni di Sky a fine partita.