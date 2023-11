Quella volta in cui Lecce-Milan fu decisa da José Mari nel finale

vedi letture

A Lecce non è mai facile per il Milan, il precedente del gennaio 2023 lo dimostra - pari in rimonta dopo essere stati sotto 0-2 - e non è il solo. Sempre a gennaio ma nel 2002 si è giocato un Lecce-Milan che vogliamo ricordare per avvicinarci al nuovo capitolo. Una vittoria importante, una gara decisa dal gol nel finale di José Mari. Ed è proprio dalla prospettiva dell'attaccante spagnolo, attraverso il nostro Time Machine, che riviviamo quella serata.

Nato a Siviglia dove inizia la carriera, all'Atlético Madrid compie il grande salto. A rendere il tutto speciale è l'allenatore che nel 1998/99 allenava i Colchoneros: Arrigo Sacchi, per la prima e unica volta su una panchina lontana dall'Italia e soprattutto dopo aver fatto la storia come tecnico proprio dei rossoneri. Arrivato nel dicembre 1999, alla seconda presenza colpisce la Roma permettendo alla squadra di pareggiare. Un discreto biglietto da visita, poco supportato nei mesi a venire; anche per la forte concorrenza nel reparto offensivo. In ogni caso il gol realizzato al Lecce ha fatto la differenza. Tre punti d'oro alla 17ª giornata, giro di boa del campionato, sottolineando che poi il Diavolo concluse al quarto posto in classifica, appena sopra il Chievo (+1) e ribattendo proprio il Lecce (3-0) al ritorno nell'atto finale a San Siro, qualificandosi in Champions League.

José Mari il 5 gennaio 2002 parte largo a destra nel 4-2-3-1 di Ancelotti, in linea con Serginho e Pirlo alle spalle di Shevchenko. I giallorossi di Cavasin fanno il massimo, marcando stretto e giocando compatti. È di Colonnello sugli sviluppi di un angolo una delle migliori occasioni del primo tempo, all'interno del quale il nostro numero 14 si dimostra vivo andando vicino al vantaggio. Il Milan approccia con più convinzione la ripresa, per esempio Serginho scalda le mani a Chimenti. Al 78' l'episodio chiave: punizione di Pirlo e stacco spalle alla porta dello spagnolo, determinante nel deviare in mischia mandando il pallone all'angolino. Colpo di testa, colpo di grazia. 1-0 in cassaforte firmato José Mari, abbastanza in ombra per il resto della stagione prima di tornare in Spagna.