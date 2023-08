Quella volta in cui Milan-Torino fu decisa da una tripletta di Carlos Bacca

vedi letture

Dopo Bologna, è tempo del Torino. Contro i granata sarà la nostra prima stagionale a San Siro, il primo abbraccio con le decine di migliaia di tifosi rossoneri pronti a sostenere la squadra. C'è un ricordo recente che risale a una sfida di fine agosto contro il Toro, agli albori di una lunga stagione: parliamo infatti del Milan-Torino della stagione 2016/17. Anche in quel caso si trattava della prima partita in casa, ma anche assoluta dal momento che si disputava la prima giornata di campionato. Una stagione, quella, che avrebbe poi visto i rossoneri vincitori in Supercoppa Italiana. Un'annata inaugurata da una splendida tripletta di Carlos Bacca.

Per l'attaccante colombiano si trattava dell'alba della sua seconda stagione in rossonero, dopo che la prima annata l'aveva visto come grande protagonista assoluto. Ben 18 gol in campionato e la capacità di incidere in numerosi incontri, dal momento che Bacca firmò una sola marcatura multipla in tutta la stagione con una doppietta contro il Palermo. Delle 38 presenze stagionali, quindi, in ben 17 era finito sul tabellino dei marcatori dimostrandosi così un punto di riferimento affidabile per l'attacco rossonero. L'auspicio, per quella stagione 2016/17 che partiva con la novità di Vincenzo Montella in panchina - e la sfida, alla prima giornata, all'ex Mister rossonero Siniša Mihajlović - era di un'annata altrettanto ricca di gol importanti.

La stagione del Milan e di Carlos Bacca non poteva partire meglio, quel 21 agosto 2016. Tre punti per i rossoneri, tre gol - la prima tripletta con il Diavolo - per l'attaccante colombiano, il primo a firmare un tris di reti con il Milan da Giampaolo Pazzini nel settembre 2012. Ad aprire i conti un colpo di testa in tuffo, nel primo tempo, a premiare il cross dalla destra di Abate. Nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio di Belotti, l'uno-due tra il 50' e il 62'. La doppietta di sinistro, dopo aver controllato in modo pregevole un cross di Niang; la tripletta di rigore, trasformando un fallo subito in area da Bonaventura. Tre gol per aprire al meglio la stagione, quindi, nella speranza che il ricordo del magico pomeriggio di Carlos sia di buon auspicio per l'impegno dei rossoneri di Pioli.