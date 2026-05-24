Quello di Rodriguez è il terzo gol di fila preso dal Milan su calcio piazzato

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Gelo a San Siro. Il Cagliari segna ancora con Rodriguez al minuto 57 e va in vantaggio. Quello del difensore sardo è il terzo gol consecutivo preso dal Milan su un calcio piazzato: uno a Genova con Vazquez e due oggi contro il Cagliari. Atteggiamento che rasenta il vergognoso di tutti i calciatori in campo e questo è il risultato. Finisse così il Milan sarebbe al sesto posto.