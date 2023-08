Quest'anno l'ultima Champions a 32 squadre: dall'anno prossimo un posto in più per l'Italia?

Il 31 agosto a Montecarlo verranno sorteggiati i gironi di Champions League. Un'edizione, quella che comincerà a settembre, che passerà alla storia come l'ultima con la fase a gironi e a 32 squadre. Dalla stagione 2024/2025, infatti, le 36 squadre saranno inserite in un girone unico: le prime otto passeranno e le altre sedici andranno ai playoff. Le quattro nuove entrate, per arrivare da 32 a 36, saranno ripartite così:

- un posto in più per la quinta nazione del ranking (l'anno scorso la Francia)

- un posto per la squadra campione di una serie minore, dall'11° posto del ranking in giù

- due posti in più per le nazioni che l'anno prima hanno avuto il miglior ranking (l'Italia quest'anno, con l'expolit della passata stagione, ne avrebbe avuto uno in più)

Dunque almeno due tra i top cinque campionati europei avranno la possibilità di portare una squadra in più praticamente in ogni stagione.