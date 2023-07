Questa notte il test con il Real Madrid, la probabile formazione rossonera

Nella notte italiana, alle ore 4, il Milan scenderà per la prima volta in campo in questa tournée americana. La sfidante è quella delle grande occasioni, il Real Madrid di Ancelotti e Brahim Diaz. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Summer (canale 201) e su DAZN: sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale sul sito di MilanNews.it. Questa la probabile formazione con cui Pioli schiererà i suoi, con i nazionali pronti a fare il loro debutto a gara in corso:

MILAN (4-3-3)

Sportiello

Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi

Loftus-Cheek, Krunic, Pobega

Messias, Colombo, Pulisic