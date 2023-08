Questa notte Milan-Barcellona: le probabili scelte di Pioli

Il Milan si appresta ad affrontare l'ultima amichevole sul suolo americano: questa notte alle 5 italiane, i rossoneri sfideranno il Barcellona a Las Vegas. I rossoneri dovranno fare a meno sia di Calabria che di Messias, usciti per infortunio rispettivamente contro Juventus e Real Madrid. Anche Okafor ha bisogno ancora di tempo, alle prese ancora con allenamenti personalizzati. Kjaer e Kalulu sono invece recuperati per la panchina. Questo il probabile undici con l'unico ballottaggio sulla fascia destra dove Florenzi è in vantaggio su Saelemaekers:

Maignan

Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo

Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders

Pulisic, Giroud, Leao