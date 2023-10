Questa sera i francesi sfidano l'Olanda di Reijnders. Ballottaggio per Giroud

Questa sera alle 20.45, un big match formato nazionali con la Francia che visita l'Olanda per avvicinarsi alla qualificazione aritmetica a Euro 2024. Sarà una sfida anche rossonera con Maignan, Theo e Giroud da una parte e Tijjjani Reijnders dall'altra. Se il centrocampista sarà in panchina negli orange, saranno sicuramente titolari sia Maignan che Theo Hernandez. Per Giroud invece è in corso un ballottaggio con Kolo Muani.