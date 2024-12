Questa sera la formazione del Milan sarà svelta con la lingua dei segni

Tante le attività sociali e di inclusione che il Milan proporrà in questo periodo in cui si intrecciano le festività natalizie con quelle per il 125° anniversario del club. Già diverse iniziative sono cominciate e sono state proposte, molte altre verranno a seguire (LEGGILE QUI TUTTE) a partire dalla gara di stasera contro il Sassuolo in Coppa Italia.

Fondazione Milan sarà per il terzo anno consecutivo Match Charity Partner di una partita della Prima Squadra maschile. Veri protagonisti della giornata saranno i partner sociali della Fondazione e i tifosi rossoneri con disabilità, ma anche famiglie, oratori, scuole e altre realtà che affolleranno gli spalti di San Siro grazie agli oltre 600 biglietti loro destinati a un prezzo speciale. A molti di loro saranno dedicate una serie di speciali esperienze: dal riscaldamento vissuto a bordocampo alla visita delle aree più ambite dello stadio, fino all’incontro con la mascotte Milanello, lo speaker Germano Lanzoni e alcuni dei calciatori rossoneri. Dopo l’esordio per la Settimana Internazionale delle Persone Sorde, anche contro il Sassuolo saranno inoltre gli stessi calciatori rossoneri a svelare la formazione ufficiale eseguendo il proprio segno nome in LIS sui maxischermi.