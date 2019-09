Questa sera la Sud sarà "spoglia" di tamburi, megafoni e impianto voce

Questa sera, in occasione di Milan-Fiorentina, la Curva Sud Milano non avrà a disposizione gli strumenti necessari per proseguire nella crescita del tifo che si era registrata, in maniera costante, nel corso degli ultimi anni. Il tutto è dovuto a causa dell'incomprensibile, e non ancora giustificata nei dettagli, scelta della questura di Milano di disporre il divieto di ingresso al secondo anello blu di tamburi, megafoni e impianti voce.