Questa sera Milan-Sampdoria: bilancio e precedenti della sfida a San Siro

Per il Milan sarà la sfida numero 150 in totale contro la Sampdoria, e finora il bilancio è di 80 vittorie rossonere, 34 pareggi e 35 vittorie dei liguri. In Serie A sarà la sfida n.130, la n.65 in casa. Qui 41 le vittorie del Milan, 12 pareggi e 11 sconfitte. L'ultimo precedente risale al febbraio della scorsa stagione, quando il Milan vinse per 1-0 con gol di Rafa Leao dopo solo 8 minuti. Nelle ultime 5 sfide 3 vittorie rossonere e due pareggi. Per trovare una sconfitta bisogna tornare indietro alla stagione 2016-17, quando i blucerchiati vinsero 1-0 con gol di Muriel su calcio di rigore al 70'. La vittoria più larga del Milan a San Siro contro la Samp è il 6-1 del 25 Settembre 1955, fece tutto il Milan: autorete di Tognon al 3' e poi due doppiette (Nordahl e Schiaffino) e reti di Dal Monte e Mariani.

Due le sconfitte più larghe, un 1-3 nel 1954-55 e uno 0-2 nel 1986-87. In due occasioni il Milan chiuse la partita in svantaggio nel primo tempo e poi vinse: nel 1951-52 (da 0-1 a 2-1) e nella Coppa Italia 1997-98 (da 0-2 a 3-2, con rete decisiva di Kluivert al 90'). Solo una volta invece fu la Sampdoria a ribaltare: nel 1961-62, partendo da 0-1 e vincendo 3-2. Otto le espulsioni di giocatori del Milan contro la Samp, in 5 occasioni avvenne a San Siro. Per 3 volte il Milan vinse lo stesso: memorabile l'1-0 del 2007, con Oddo espulso al 10', e rete decisiva di Ambrosini al 90'. Addirittura sedici le espulsioni di giocatori della Samp contro il Milan, 10 di queste a San Siro. In ben 3 occasioni riuscì a vincere comunque la Sampdoria.